Vide ta Chambre LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

LONGNY AU PERCHE Ecole de la Jambée Longny les Villages Orne
La Craie de l’école de la Jambée vous propose son Vide ta Chambre annuel avec vente de jouets, livres, vêtements, puériculture. 3€ l’emplacement de 3 mètres. Réservation obligatoire. Petite restauration sur place, vente de crêpes. .
LONGNY AU PERCHE Ecole de la Jambée Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 7 86 38 56 57
L’événement Vide ta Chambre Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Touisme des Hauts du Perche