Vide ta Chambre LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

LONGNY AU PERCHE Ecole de la Jambée Longny les Villages Orne

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

2026-05-24

La Craie de l’école de la Jambée vous propose son Vide ta Chambre annuel avec vente de jouets, livres, vêtements, puériculture. 3€ l’emplacement de 3 mètres. Réservation obligatoire. Petite restauration sur place, vente de crêpes. .

LONGNY AU PERCHE Ecole de la Jambée Longny les Villages 61290 Orne Normandie

