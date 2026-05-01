Concert de Nunc Dimittis LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Longny les Villages

Concert de Nunc Dimittis

LONGNY AU PERCHE 61290 Rue du Docteur Boulay Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Concert du groupe vocal Nunc Dimittis , dirigé par Olivier Sans. Chants sacrés a capella.

Entrée à libre participation. .

LONGNY AU PERCHE 61290 Rue du Docteur Boulay Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 03 21 12 29

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English : Concert de Nunc Dimittis

L’événement Concert de Nunc Dimittis Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Touisme des Hauts du Perche