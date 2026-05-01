Concert de Nunc Dimittis LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
Concert de Nunc Dimittis LONGNY AU PERCHE Longny les Villages dimanche 17 mai 2026.
Longny les Villages
Concert de Nunc Dimittis
LONGNY AU PERCHE 61290 Rue du Docteur Boulay Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Concert du groupe vocal Nunc Dimittis , dirigé par Olivier Sans. Chants sacrés a capella.
Entrée à libre participation. .
LONGNY AU PERCHE 61290 Rue du Docteur Boulay Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 03 21 12 29
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English : Concert de Nunc Dimittis
L’événement Concert de Nunc Dimittis Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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