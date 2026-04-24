Mai à vélo LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
Mai à vélo LONGNY AU PERCHE Longny les Villages samedi 23 mai 2026.
Longny les Villages
Mai à vélo
LONGNY AU PERCHE Foyé rural rue Abbé Brionne Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 13:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
En mai, on se lance !
Profitez du mois de mai pour (re)découvrir le plaisir de vous déplacer autrement ? À pied, en draisienne, à vélo, en trottinette… la mobilité active, c’est bon pour la santé, pour le moral et pour la planète !Dans le cadre de Mai à Vélo, la communauté de communes des Hauts du Perche vous invite à participer à une après-midi active, ouverte à tous.
Au programme Ateliers repair-vélo (13h00 à 18h00); Parcours vélo/draisienne pour les enfants (14h30 à 17h00)
Boucle à vélo dans Longny 6,5 km (14h30 à 17h30);
A pied découverte du patrimoine dans le bourg de Longny (14h30 à 16h00); Défi cyclo-découverte 27 km (Longny ↔ Tourouvre) départ 14h30; Goûter convivial 16h30
Venez seul, en famille ou entre amis, avec votre vélo… ou simplement votre curiosité ! Ensemble, faisons de la mobilité active une habitude durable. .
LONGNY AU PERCHE Foyé rural rue Abbé Brionne Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 7 57 76 76 99 pvd-ort@cdchautsperche.fr
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English : Mai à vélo
L’événement Mai à vélo Longny les Villages a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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