Portes ouvertes Les ânes des Hauts du Perche Les ânes des Hauts du Perche Longny les Villages

Longny les Villages

Portes ouvertes Les ânes des Hauts du Perche

Les ânes des Hauts du Perche 4 La Béchardière Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 18:50:00

Date(s) :

2026-05-24

Les Ânes des Hauts du Perche vous ouvrent leurs portes. Entrée gratuite.

14h Accueil, Vitrine de l’association, découverte des ânes et des activités, ateliers, balades rencontre, médiation asine .

14h30 à 15h30 Baptême à dos d’ânes, parcours de maniabilité.

15h30 à 16h30 Balade (comprendre son âne).

16h à 16h30 Baptême à dos d’ânes, parcours de maniabilité.

Maquillage pour enfants. Buvette , gaufres, barbe à papa. Tombola à 17h. .

Les ânes des Hauts du Perche 4 La Béchardière Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 61 74 47 37 lesanes.duperche@gmail.com

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English : Portes ouvertes Les ânes des Hauts du Perche

L’événement Portes ouvertes Les ânes des Hauts du Perche Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Touisme des Hauts du Perche