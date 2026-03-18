Fête de l’Ascension à Marchainville MARCHAINVILLE Longny les Villages

Fête de l’Ascension à Marchainville

MARCHAINVILLE Le Bourg Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-16 2026-05-17

Le Comité des fêtes de Marchainville vous propose

– Un concours de pétanque le jeudi de l’Ascension 14h Concours de pétanque amicale doublette formée avec lots à gagner (tarif 10€ l’inscription).

– Un repas dansant le samedi soir à 20h30

– Dans la salle des fêtes un vide grenier le dimanche (emplacement gratuit sans réservation).

Fête foraine tout le week-end. .

MARCHAINVILLE Le Bourg Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 21 62 07 60

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English : Fête de l’Ascension à Marchainville

L’événement Fête de l’Ascension à Marchainville Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche