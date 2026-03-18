Fête de l’Ascension à Marchainville MARCHAINVILLE Longny les Villages
Fête de l’Ascension à Marchainville MARCHAINVILLE Longny les Villages jeudi 14 mai 2026.
Fête de l’Ascension à Marchainville
MARCHAINVILLE Le Bourg Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-16 2026-05-17
Le Comité des fêtes de Marchainville vous propose
– Un concours de pétanque le jeudi de l’Ascension 14h Concours de pétanque amicale doublette formée avec lots à gagner (tarif 10€ l’inscription).
– Un repas dansant le samedi soir à 20h30
– Dans la salle des fêtes un vide grenier le dimanche (emplacement gratuit sans réservation).
Fête foraine tout le week-end. .
MARCHAINVILLE Le Bourg Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 21 62 07 60
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L’événement Fête de l’Ascension à Marchainville Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche