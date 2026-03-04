54e championnat du monde du plat de tripes Le Clos des Cheminées Longny les Villages
54e championnat du monde du plat de tripes Le Clos des Cheminées Longny les Villages lundi 27 avril 2026.
54e championnat du monde du plat de tripes
Le Clos des Cheminées LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 14:00:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
Que vous soyez professionnels, apprentis ou amateurs, que vous ayez envie de concourir dans la catégorie tripes cuisinées ou tripes créatives, alors ce championnat du monde est fait pour vous ! Pour cette nouvelle édition, la Confrérie des Fins Gourmets a recruté un jury extraordinaire composé de chefs étoilés, de MOF (Meilleur Ouvrier de France), de charcutiers & membre de la Confrérie sous la présidence du chef David Bizet! .
Le Clos des Cheminées LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 54e championnat du monde du plat de tripes
L’événement 54e championnat du monde du plat de tripes Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Touisme des Hauts du Perche