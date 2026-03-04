54e championnat du monde du plat de tripes Le Clos des Cheminées Longny les Villages

54e championnat du monde du plat de tripes

Le Clos des Cheminées LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

2026-04-27 14:00:00

2026-04-27

2026-04-27

Que vous soyez professionnels, apprentis ou amateurs, que vous ayez envie de concourir dans la catégorie tripes cuisinées ou tripes créatives, alors ce championnat du monde est fait pour vous ! Pour cette nouvelle édition, la Confrérie des Fins Gourmets a recruté un jury extraordinaire composé de chefs étoilés, de MOF (Meilleur Ouvrier de France), de charcutiers & membre de la Confrérie sous la présidence du chef David Bizet! .

Le Clos des Cheminées LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

