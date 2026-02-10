Natura 2000 Des actions en faveur de la faune et de la flore Longny les Villages

Natura 2000 Des actions en faveur de la faune et de la flore

Parking de la salle des fête de Marchainville. Longny les Villages Orne

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Une balade autour de l’étang de Rumien avec les animateurs Natura 2000 du Parc pour découvrir des espèces et habitats protégés et les actions menées en leur faveur chez un particulier. Au programme de la matinée fonctionnement d’un étang, présentation des travaux de restauration, découverte de la faune et de la flore de l’étang aigrettes, canards, mégaphorbiaie, jonchaie, herbiers aquatiques.

Réservation obligatoire jusqu’au vendredi 22 mai 12h30

Grand public (à partir de 7 ans)

Prévoir tenue de terrain et bottes(sol humide) et adaptée à la météo. .

