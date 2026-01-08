Visite du jardin du Coudray LA LANDE SUR EURE Longny les Villages
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:30:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-24 2026-06-06 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-11 2026-10-04 2026-10-11 2026-10-18
Le jardin du Coudray vous ouvrira exceptionnellement ses portes.
Ce jardin familial, dont Lionel Jannet, jardinier-paysagiste a fait un véritable bijou, vous invitera à la rêverie. .
LA LANDE SUR EURE 10, Le Coudray Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 7 81 78 02 99
L’événement Visite du jardin du Coudray Longny les Villages a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche