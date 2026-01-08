Visite du jardin du Coudray LA LANDE SUR EURE Longny les Villages

Visite du jardin du Coudray

LA LANDE SUR EURE 10, Le Coudray Longny les Villages Orne

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

2026-05-16 2026-05-24 2026-06-06 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-11 2026-10-04 2026-10-11 2026-10-18

Le jardin du Coudray vous ouvrira exceptionnellement ses portes.

Ce jardin familial, dont Lionel Jannet, jardinier-paysagiste a fait un véritable bijou, vous invitera à la rêverie. .

LA LANDE SUR EURE 10, Le Coudray Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 7 81 78 02 99

