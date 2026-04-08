Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Initiation à l’Origami Médiathèque de Longny-au-Perche Longny les Villages

Initiation à l’Origami Médiathèque de Longny-au-Perche Longny les Villages samedi 2 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Longny-au-Perche

Adresse : LONGNY AU PERCHE

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Longny les Villages

Initiation à l’Origami

Médiathèque de Longny-au-Perche LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-09 11:30:00

Date(s) :
2026-05-02 2026-05-09

En lien avec l’exposition Par le pouvoir du Manga la Médiathèque de Longny vous propose une initiation à l’origami, l’art du pliage japonais à partir de 7 ans.   .

Médiathèque de Longny-au-Perche LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation à l’Origami

L’événement Initiation à l’Origami Longny les Villages a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche

À voir aussi à Longny les Villages (Orne)