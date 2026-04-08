Initiation à l’Origami Médiathèque de Longny-au-Perche Longny les Villages

Longny les Villages

Initiation à l’Origami

Médiathèque de Longny-au-Perche LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-09 11:30:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-09

En lien avec l’exposition Par le pouvoir du Manga la Médiathèque de Longny vous propose une initiation à l’origami, l’art du pliage japonais à partir de 7 ans. .

Médiathèque de Longny-au-Perche LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54

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English : Initiation à l’Origami

L’événement Initiation à l’Origami Longny les Villages a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche