Concert des Voix du Cœur LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Concert des Voix du Cœur

LONGNY AU PERCHE Eglise St Martin Rue de Chartres Longny les Villages Orne

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Les Voix du Cœur seront en concert en l’église St Martin de Longny-au-Perche. .

LONGNY AU PERCHE Eglise St Martin Rue de Chartres Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

English : Concert des Voix du Cœur

