Ateliers Manga Médiathèque de Longny-au-Perche Longny les Villages

Longny les Villages

Ateliers Manga

Médiathèque de Longny-au-Perche LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-05-30 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-26

En lien avec l’exposition Par le pouvoir du Manga la Médiathèque de Longny vous propose des ateliers de dessin de manga pour libérer votre créativité à partir de 9 ans. .

Médiathèque de Longny-au-Perche LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54

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English : Ateliers Manga

L’événement Ateliers Manga Longny les Villages a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche