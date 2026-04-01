Ateliers Manga Médiathèque de Longny-au-Perche Longny les Villages
Ateliers Manga Médiathèque de Longny-au-Perche Longny les Villages mercredi 22 avril 2026.
Longny les Villages
Ateliers Manga
Médiathèque de Longny-au-Perche LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-06-13 11:30:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-05-30 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-26
En lien avec l’exposition Par le pouvoir du Manga la Médiathèque de Longny vous propose des ateliers de dessin de manga pour libérer votre créativité à partir de 9 ans. .
Médiathèque de Longny-au-Perche LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54
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English : Ateliers Manga
L’événement Ateliers Manga Longny les Villages a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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