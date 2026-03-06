Foire aux Tripes de Longny Le bourg Longny les Villages

Foire aux Tripes de Longny

Le bourg LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Début : 2026-05-01 06:30:00

fin : 2026-05-01

2026-05-01

La Foire aux Tripes est l’un des grands évènements annuels de Longny-au-Perche.

Pour cette 56ème édition vous retrouverez son traditionnel vide-greniers, sa foire commerciale, sa fête foraine et sa dégustation de tripes dans la salle des fêtes dès 11h30.

Au programme village des artisans au foyer rue de l’Abbé Brionne, exposition et balade de voitures anciennes organisée par le Club des Vieux Boulons, animation musicale par le groupe Les Ducs et les Gais Calaisiens, animation poneys et initiation au tir à l’arc sur le terrain de la Seigneurie. .

Le bourg LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

English : Foire aux Tripes de Longny

L’événement Foire aux Tripes de Longny Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Touisme des Hauts du Perche