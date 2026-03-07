Rendez vous aux jardins à Rainville Moulin de Rainville Longny les Villages

Rendez vous aux jardins à Rainville

Moulin de Rainville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’Association de sauvegarde et de mise en valeur du Moulin de Rainville, vous invite à visiter les Jardins et le parc du moulin. Dame Pimprenelle vous guidera parmi les fleurs et plantations qui ne manqueront pas de vous séduire. Gratuit. .

Moulin de Rainville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 83 74 91 smv.moulin.rainville@orange.fr

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English : Rendez vous aux jardins à Rainville

L’événement Rendez vous aux jardins à Rainville Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche