Rendez vous aux jardins à Rainville Moulin de Rainville Longny les Villages
Rendez vous aux jardins à Rainville Moulin de Rainville Longny les Villages dimanche 7 juin 2026.
Rendez vous aux jardins à Rainville
Moulin de Rainville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
L’Association de sauvegarde et de mise en valeur du Moulin de Rainville, vous invite à visiter les Jardins et le parc du moulin. Dame Pimprenelle vous guidera parmi les fleurs et plantations qui ne manqueront pas de vous séduire. Gratuit. .
Moulin de Rainville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 83 74 91 smv.moulin.rainville@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rendez vous aux jardins à Rainville
L’événement Rendez vous aux jardins à Rainville Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche