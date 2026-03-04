Brocante et Vide-greniers MONCEAUX AU PERCHE Longny les Villages

Brocante et Vide-greniers

MONCEAUX AU PERCHE Le Bourg Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 06:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Le Comité des fêtes de Monceaux au Perche vous propose une brocante et un vide-greniers avec buvette et restauration sur place. Emplacement gratuit pour les exposants. .

MONCEAUX AU PERCHE Le Bourg Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 07 10 30 17

L’événement Brocante et Vide-greniers Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Touisme des Hauts du Perche