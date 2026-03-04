Brocante et Vide-greniers MONCEAUX AU PERCHE Longny les Villages
Brocante et Vide-greniers MONCEAUX AU PERCHE Longny les Villages dimanche 26 juillet 2026.
Brocante et Vide-greniers
MONCEAUX AU PERCHE Le Bourg Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Le Comité des fêtes de Monceaux au Perche vous propose une brocante et un vide-greniers avec buvette et restauration sur place. Emplacement gratuit pour les exposants. .
MONCEAUX AU PERCHE Le Bourg Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 07 10 30 17
