Soirée Paëlla LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Informations pratiques

Longny les Villages

Soirée Paëlla

LONGNY AU PERCHE Côté Jardin, 14 Rue de l’Église Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

24 juillet 2026 Longny au Perche –

Le restaurant Côté Jardin vous convie à sa soirée paëlla avec orchestre pour un moment convivial et festif.

Au menu Paëlla ou Paulet Frite. 1 Verre de Sangria ou de Rosé offert.

Tarif plat + Dessert 25€.

Sur réservation.

Le soir, Côté Jardin, 14 rue de l’église.

Renseignements 09 77 63 61 48 .

LONGNY AU PERCHE Côté Jardin, 14 Rue de l’Église Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 9 77 63 61 48

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English : Soirée Paëlla

L’événement Soirée Paëlla Longny les Villages a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche