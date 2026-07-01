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AGENDA · Longny les Villages

Soirée Paëlla LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

vendredi 24 juillet 2026 · LONGNY AU PERCHE · Longny les Villages

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
LONGNY AU PERCHE
Adresse
Côté Jardin, 14 Rue de l'Église
Ville
61290 Longny les Villages
Département
Orne
Tarif

Longny les Villages

Soirée Paëlla

LONGNY AU PERCHE Côté Jardin, 14 Rue de l’Église Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

24 juillet 2026 Longny au Perche –

Le restaurant Côté Jardin vous convie à sa soirée paëlla avec orchestre pour un moment convivial et festif.
Au menu Paëlla ou Paulet Frite. 1 Verre de Sangria ou de Rosé offert.
Tarif plat + Dessert 25€.
Sur réservation.
Le soir, Côté Jardin, 14 rue de l’église.

Renseignements 09 77 63 61 48   .

LONGNY AU PERCHE Côté Jardin, 14 Rue de l’Église Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 9 77 63 61 48 

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English : Soirée Paëlla

L’événement Soirée Paëlla Longny les Villages a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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