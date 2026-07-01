Soirée Paëlla LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
vendredi 24 juillet 2026 · LONGNY AU PERCHE · Longny les Villages
Informations pratiques
Longny les Villages
Soirée Paëlla
LONGNY AU PERCHE Côté Jardin, 14 Rue de l’Église Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
24 juillet 2026 Longny au Perche –
Le restaurant Côté Jardin vous convie à sa soirée paëlla avec orchestre pour un moment convivial et festif.
Au menu Paëlla ou Paulet Frite. 1 Verre de Sangria ou de Rosé offert.
Tarif plat + Dessert 25€.
Sur réservation.
Le soir, Côté Jardin, 14 rue de l’église.
Renseignements 09 77 63 61 48 .
LONGNY AU PERCHE Côté Jardin, 14 Rue de l’Église Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 9 77 63 61 48
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English : Soirée Paëlla
L’événement Soirée Paëlla Longny les Villages a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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