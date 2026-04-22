L’Heure du Conte NEUILY SUR EURE Longny les Villages

Longny les Villages

L’Heure du Conte

NEUILY SUR EURE 9 Rue des Azalées Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 10:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent un atelier Heure du conte A la pêche aux histoires. .

NEUILY SUR EURE 9 Rue des Azalées Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr

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English : L’Heure du Conte

L’événement L’Heure du Conte Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Touisme des Hauts du Perche