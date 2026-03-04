Venez voyager avec le petit train du minerai Sortie bourg Direction Longny Longny les Villages
Venez voyager avec le petit train du minerai Sortie bourg Direction Longny Longny les Villages samedi 11 juillet 2026.
Venez voyager avec le petit train du minerai
Sortie bourg Direction Longny Neuilly sur Eure Longny les Villages Orne
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22
L’amicale du petit train à vapeur de Neuilly-sur-Eure vous propose une promenade en petit train…
Sur un circuit de 400 mètres de voie principale, circulation de petits trains à vapeur, électriques ou à moteurs thermiques, suivant les disponibilités, pouvant transporter des passagers.
Les enfants accompagnés des adhérents agrémentés à la conduite des trains sont invités à prendre place devant le mécanicien et à (faire) un train s’ils le souhaitent. .
Sortie bourg Direction Longny Neuilly sur Eure Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 24 77 aptvne_neuillysureure@orange.fr
