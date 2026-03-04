Venez voyager avec le petit train du minerai Sortie bourg Direction Longny Longny les Villages

Venez voyager avec le petit train du minerai

Sortie bourg Direction Longny Neuilly sur Eure Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22

L’amicale du petit train à vapeur de Neuilly-sur-Eure vous propose une promenade en petit train…

Sur un circuit de 400 mètres de voie principale, circulation de petits trains à vapeur, électriques ou à moteurs thermiques, suivant les disponibilités, pouvant transporter des passagers.

Les enfants accompagnés des adhérents agrémentés à la conduite des trains sont invités à prendre place devant le mécanicien et à (faire) un train s’ils le souhaitent. .

Sortie bourg Direction Longny Neuilly sur Eure Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 24 77 aptvne_neuillysureure@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Venez voyager avec le petit train du minerai

L’événement Venez voyager avec le petit train du minerai Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Touisme des Hauts du Perche