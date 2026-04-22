Fête de l’été LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Longny les Villages

Fête de l’été

LONGNY AU PERCHE 6 rue du square Eugene Cordier Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

A l’occasion de la Fête de l’Été des Hauts du Perche sur le thème Héros et héroïnes , Les Médiathèques des Hauts du Perche vous proposent de les rejoindre dans le coin lecture et coloriage géant sur le thème. .

LONGNY AU PERCHE 6 rue du square Eugene Cordier Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche