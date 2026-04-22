Fête de l’été LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
Fête de l’été LONGNY AU PERCHE Longny les Villages vendredi 10 juillet 2026.
Longny les Villages
Fête de l’été
LONGNY AU PERCHE 6 rue du square Eugene Cordier Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10
A l’occasion de la Fête de l’Été des Hauts du Perche sur le thème Héros et héroïnes , Les Médiathèques des Hauts du Perche vous proposent de les rejoindre dans le coin lecture et coloriage géant sur le thème. .
LONGNY AU PERCHE 6 rue du square Eugene Cordier Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54
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English : Fête de l’été
L’événement Fête de l’été Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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