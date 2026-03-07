Arts en cité LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Arts en cité

LONGNY AU PERCHE 1 Place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Cette année, la commune de Longny-au-Perche, Tourisme 61, avec le concours du Fonds Départemental d’Art Contemporain (FDAC) et du Conseil Départemental ont choisi d’exposer des œuvres de différents artistes, membres du FDAC sur le thème Le Corps . Ces œuvres seront exposées sur l’ensemble des PCC de l’Orne.

Un travail de médiation aura lieu fin juin avec les scolaires du collège Félix Leclerc et de l’école de la Jambée et réalisation du projet culturel avec l’artiste Patricia Cartereau, photographe, et les professeurs.

Exposition du projet culturel de la DRAC réalisé par les élèves de l’école de la Jambée avec l’artiste Patricia Cartereau (artiste peintre et dessin ) à l’accueil et cour de la mairie.

Exposition des œuvres du FDAC, salle de la Mairie, mercredi et dimanche de 10h à 13h, jeudi, vendredi, samedi 10h à 12h et 14h30 à 17h .

LONGNY AU PERCHE 1 Place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 65 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arts en cité

L’événement Arts en cité Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Touisme des Hauts du Perche