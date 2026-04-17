Fête de l’été et des vacances Square Eugène Cordier et Parking du Pont Rouge Longny les Villages

Longny les Villages

Fête de l’été et des vacances

Square Eugène Cordier et Parking du Pont Rouge LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

L’EVS des Hauts du Perche vous invite à vivre une journée festive et conviviale au cœur du territoire ! Jeux de plein air, ateliers créatifs, balades insolites et moments au bord de l’eau rythmeront l’après-midi. La soirée se poursuivra avec un bal des enfants, un pique-nique géant à partager, puis des veillées fantastiques mêlant contes, animations et découvertes enchantées. Une invitation à la convivialité et à l’imaginaire, à vivre en famille ou entre amis !

Gratuit. .

Square Eugène Cordier et Parking du Pont Rouge LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 00 evs@cdchautsperche.fr

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English : Fête de l’été et des vacances

L’événement Fête de l’été et des vacances Longny les Villages a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Touisme des Hauts du Perche