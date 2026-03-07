Musicales de Mortagne Concert de Raquel Camarinha & Mathieu Pordoy Rue de Chartres Longny les Villages

Musicales de Mortagne Concert de Raquel Camarinha & Mathieu Pordoy

Rue de Chartres LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Du 27 juin au 12 juillet, les Musicales de Mortagne et du Perche sont de retour. C’est le romantisme, ce mal du siècle qui a touché aussi bien la littérature, le peinture et la musique, qui sera le thème de cette 40e édition.

A Longny au Perche, Adam Laloum (piano romantique) vous interprétera Frederic Chopin, Robert Schumann et Franz Schubert.. .

Rue de Chartres LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

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English : Musicales de Mortagne Concert de Raquel Camarinha & Mathieu Pordoy

L’événement Musicales de Mortagne Concert de Raquel Camarinha & Mathieu Pordoy Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche