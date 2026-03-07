Musicales de Mortagne Concert de Raquel Camarinha & Mathieu Pordoy Rue de Chartres Longny les Villages
Musicales de Mortagne Concert de Raquel Camarinha & Mathieu Pordoy Rue de Chartres Longny les Villages samedi 11 juillet 2026.
Musicales de Mortagne Concert de Raquel Camarinha & Mathieu Pordoy
Rue de Chartres LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Du 27 juin au 12 juillet, les Musicales de Mortagne et du Perche sont de retour. C’est le romantisme, ce mal du siècle qui a touché aussi bien la littérature, le peinture et la musique, qui sera le thème de cette 40e édition.
A Longny au Perche, Adam Laloum (piano romantique) vous interprétera Frederic Chopin, Robert Schumann et Franz Schubert.. .
Rue de Chartres LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
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English : Musicales de Mortagne Concert de Raquel Camarinha & Mathieu Pordoy
L’événement Musicales de Mortagne Concert de Raquel Camarinha & Mathieu Pordoy Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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