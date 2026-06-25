Soirée JLT NEUILLY SUR EURE Longny les Villages
samedi 11 juillet 2026 · NEUILLY SUR EURE · Longny les Villages
Informations pratiques
Longny les Villages
Soirée JLT
NEUILLY SUR EURE 1 Rue des Azalées Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
La Bonne Franquette vous invite à sa soirée JLT, un dîner concert festif et musical.
Au programme Pop, rock funk et folk.
Dîner 19€. Menu Tomates Mozzarella, Jambon sauce Madère et son gratin, Salade et Fromages, Salade de fruits.
Sur réservation. .
NEUILLY SUR EURE 1 Rue des Azalées Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 91 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée JLT
L’événement Soirée JLT Longny les Villages a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à Longny les Villages (Orne)
- L’Atelier du petit ânier Les ânes des Hauts du Perche Longny les Villages 1 juillet 2026
- Arts en cité LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 1 juillet 2026
- Après-midi Jeux LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 3 juillet 2026
- Fête de l’été et des vacances Square Eugène Cordier et Parking du Pont Rouge Longny les Villages 10 juillet 2026
- Fête de l’été LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 10 juillet 2026