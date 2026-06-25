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AGENDA · Longny les Villages

Soirée JLT NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

samedi 11 juillet 2026 · NEUILLY SUR EURE · Longny les Villages

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
NEUILLY SUR EURE
Adresse
1 Rue des Azalées
Ville
61290 Longny les Villages
Département
Orne
Tarif

Longny les Villages

Soirée JLT

NEUILLY SUR EURE 1 Rue des Azalées Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

La Bonne Franquette vous invite à sa soirée JLT, un dîner concert festif et musical.
Au programme Pop, rock funk et folk.
Dîner 19€. Menu Tomates Mozzarella, Jambon sauce Madère et son gratin, Salade et Fromages, Salade de fruits.
Sur réservation.   .

NEUILLY SUR EURE 1 Rue des Azalées Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 91 00 

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English : Soirée JLT

L’événement Soirée JLT Longny les Villages a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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