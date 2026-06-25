Soirée JLT NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

Informations pratiques

Longny les Villages

Soirée JLT

NEUILLY SUR EURE 1 Rue des Azalées Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La Bonne Franquette vous invite à sa soirée JLT, un dîner concert festif et musical.

Au programme Pop, rock funk et folk.

Dîner 19€. Menu Tomates Mozzarella, Jambon sauce Madère et son gratin, Salade et Fromages, Salade de fruits.

Sur réservation. .

NEUILLY SUR EURE 1 Rue des Azalées Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 91 00

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English : Soirée JLT

L’événement Soirée JLT Longny les Villages a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Touisme des Hauts du Perche