Longny les Villages

Après-midi Jeux

Médiathèque 10 rue des Azalées Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25

Après-midi consacré aux jeux. Proposé par les médiathèques des Hauts du Perche. .

Médiathèque 10 rue des Azalées Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54

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English : Après-midi Jeux

L’événement Après-midi Jeux Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche