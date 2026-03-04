Visite guidée de l’église Notre Dame de la Salette église de Malétable Longny les Villages

Visite guidée de l’église Notre Dame de la Salette

église de Malétable MALETABLE Longny les Villages

2026-06-21 15:00:00

2026-08-16

2026-06-21 2026-07-19 2026-08-16

Un phare pour éclairer le Perche. Découverte de l’histoire de la construction et de la restauration de l’église Notre-Dame de la Salette et de son clocher unique. Proposé par L’association Rev’neuve la Salette. Visites privées sur RDV à 15h et 16h30. Payant (Libre participation au profit de la restauration de l’édifice).

Soutenez la restauration de l'église de Malétable par un don

église de Malétable MALETABLE Longny les Villages 61290 Orne Normandie

