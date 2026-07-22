Soirée sosie de Johnny NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

vendredi 21 août 2026 · NEUILLY SUR EURE · Longny les Villages

Informations pratiques

Longny les Villages

Soirée sosie de Johnny

NEUILLY SUR EURE La Bonne Franquette Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

La bonne Franquette et Bisschop’s Burger vous proposent une soirée sosie de Johnny Hallyday.

Restauration sur place. Sur réservation. .

NEUILLY SUR EURE La Bonne Franquette Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 52 98 20 01

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English : Soirée sosie de Johnny

L’événement Soirée sosie de Johnny Longny les Villages a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Touisme des Hauts du Perche