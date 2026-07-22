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AGENDA · Longny les Villages

Soirée sosie de Johnny NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

vendredi 21 août 2026 · NEUILLY SUR EURE · Longny les Villages

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
NEUILLY SUR EURE
Adresse
La Bonne Franquette
Ville
61290 Longny les Villages
Département
Orne
Tarif

Longny les Villages

Soirée sosie de Johnny

NEUILLY SUR EURE La Bonne Franquette Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

La bonne Franquette et Bisschop’s Burger vous proposent une soirée sosie de Johnny Hallyday.
Restauration sur place. Sur réservation.   .

NEUILLY SUR EURE La Bonne Franquette Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 52 98 20 01 

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English : Soirée sosie de Johnny

L’événement Soirée sosie de Johnny Longny les Villages a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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