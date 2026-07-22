Soirée sosie de Johnny NEUILLY SUR EURE Longny les Villages
vendredi 21 août 2026 · NEUILLY SUR EURE · Longny les Villages
Informations pratiques
Longny les Villages
Soirée sosie de Johnny
NEUILLY SUR EURE La Bonne Franquette Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
La bonne Franquette et Bisschop’s Burger vous proposent une soirée sosie de Johnny Hallyday.
Restauration sur place. Sur réservation. .
NEUILLY SUR EURE La Bonne Franquette Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 52 98 20 01
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English : Soirée sosie de Johnny
L’événement Soirée sosie de Johnny Longny les Villages a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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