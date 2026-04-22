Commémoration de la Libération de Longny Place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages
Commémoration de la Libération de Longny Place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages vendredi 14 août 2026.
Longny les Villages
Commémoration de la Libération de Longny
Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15
Hommage à nos Fusillés et à nos Libérateurs
La Mairie de Longny au Perche et l’association Culture Art et Patrimoine au Pays de Longny, vous proposent des commémorations en mémoire de la libération de Longny.
Le 14 août
18h Rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de Ville
18h30 dépôts de gerbes devant les grilles du château Place de l’Hôtel de ville suivis de l’inauguration de l’exposition de maquettes et d’un verre de l’amitié au Foyer Rural
Le 15 août,
10h15 Rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de Ville
10h30 messe commémorative à l’église saint-Martin. Dépôts de gerbes au monument aux morts au cimetière suivis d’un vin d’honneur et d’un pique-nique (tiré du sac) au Foyer rural
Les 14 et 15 août
Reconstitutions d’un camp US, maquettes, objets, photos, véhicules d’époque eu Foyer Rural .
Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 84 31 40 48
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English : Commémoration de la Libération de Longny
L’événement Commémoration de la Libération de Longny Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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