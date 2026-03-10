Fête communale, brocante et feu d’artifice le bourg Longny les Villages

Fête communale, brocante et feu d’artifice

le bourg SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 06:30:00

fin : 2026-08-09 02:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Fête communale organisée par le comité des fêtes de Saint Victor de Réno.

Brocante et vide-greniers dans les rues et le pré de la Vasinière de 6h30 à 18h.(emplacements gratuits).

De 11h à 17h, animations musicales.

Manège, buvette et restauration toute la journée.

Retraite aux flambeaux à 21h30 puis Feu d’artifices à 22h30. .

le bourg SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 98 37 31 92 fetes.saintvictor@gmail.com

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English : Fête communale, brocante et feu d’artifice

L’événement Fête communale, brocante et feu d’artifice Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche