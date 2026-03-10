Fête communale, brocante et feu d’artifice le bourg Longny les Villages
Fête communale, brocante et feu d’artifice le bourg Longny les Villages dimanche 9 août 2026.
Fête communale, brocante et feu d’artifice
le bourg SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 06:30:00
fin : 2026-08-09 02:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Fête communale organisée par le comité des fêtes de Saint Victor de Réno.
Brocante et vide-greniers dans les rues et le pré de la Vasinière de 6h30 à 18h.(emplacements gratuits).
De 11h à 17h, animations musicales.
Manège, buvette et restauration toute la journée.
Retraite aux flambeaux à 21h30 puis Feu d’artifices à 22h30. .
le bourg SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 98 37 31 92 fetes.saintvictor@gmail.com
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English : Fête communale, brocante et feu d’artifice
L’événement Fête communale, brocante et feu d’artifice Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche