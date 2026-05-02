Tourouvre au Perche

Passage de La France en courant

Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Reconnue depuis 1992 par la FFA comme plus longue épreuve en relais de l’hexagone , cette course sur route compte environ… 2 650 km . Le but de la course est de parcourir la France dont 21 départements en équipe et en relais, sur une durée de 2 semaines en plein mois de juillet . Ce sera l’occasion d’observer tous les magnifiques paysages de France en un temps record. À chaque étape, rencontre d’artisans locaux afin de découvrir ou déguster les spécialités créées grâce au savoir-faire ancestral de ces métiers parfois oubliés.

Chaque équipe est répartie sur 2 véhicules. Chaque véhicule est composé de 4 coureurs et d’1 chauffeur. La journée est composée de 2 demi-étapes avec 2 départs distincts. La 1ère demi-étape débute à 3h00 et est plus longue que la 2ème demi-étape. Les équipes s’organisent comme elles le souhaitent pour l’ordre de départ des coureurs. Le témoin est un brassard réfléchissant que les coureurs doivent se transmettre à chaque passage de relais.

Une étape passera sur Tourouvre au Perche le 31 juillet…. infos à venir .

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

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English : Passage de La France en courant

L’événement Passage de La France en courant Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche