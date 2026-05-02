Passage de La France en courant Tourouvre au Perche
Passage de La France en courant Tourouvre au Perche vendredi 31 juillet 2026.
Tourouvre au Perche
Passage de La France en courant
Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Reconnue depuis 1992 par la FFA comme plus longue épreuve en relais de l’hexagone , cette course sur route compte environ… 2 650 km . Le but de la course est de parcourir la France dont 21 départements en équipe et en relais, sur une durée de 2 semaines en plein mois de juillet . Ce sera l’occasion d’observer tous les magnifiques paysages de France en un temps record. À chaque étape, rencontre d’artisans locaux afin de découvrir ou déguster les spécialités créées grâce au savoir-faire ancestral de ces métiers parfois oubliés.
Chaque équipe est répartie sur 2 véhicules. Chaque véhicule est composé de 4 coureurs et d’1 chauffeur. La journée est composée de 2 demi-étapes avec 2 départs distincts. La 1ère demi-étape débute à 3h00 et est plus longue que la 2ème demi-étape. Les équipes s’organisent comme elles le souhaitent pour l’ordre de départ des coureurs. Le témoin est un brassard réfléchissant que les coureurs doivent se transmettre à chaque passage de relais.
Une étape passera sur Tourouvre au Perche le 31 juillet…. infos à venir .
Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie
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English : Passage de La France en courant
L’événement Passage de La France en courant Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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