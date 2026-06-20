Les ateliers des enfants Customez un objet Ma Touch’Déco Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Les ateliers des enfants Customez un objet

Ma Touch’Déco 6 Place Auguste Roche Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:30:00

fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Découvrez les ateliers créatifs de Ma Touch’Déco à Saint-Junien et laissez libre cours à votre imagination. Apportez l’objet de votre choix et transformez-le grâce à différentes techniques décoratives pour lui offrir une seconde vie ou un style entièrement personnalisé. Dans une ambiance conviviale, profitez des conseils et de l’accompagnement de Ma Touch’Déco pour réaliser une création unique qui reflète votre personnalité. Que vous soyez débutant ou passionné de loisirs créatifs, chacun avance à son rythme et repart avec une réalisation dont il sera fier. Les ateliers se déroulent en petit groupe afin de garantir un accompagnement de qualité. Réservation obligatoire, les places étant limitées. .

Ma Touch’Déco 6 Place Auguste Roche Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 44 13 44

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English : Les ateliers des enfants Customez un objet

L’événement Les ateliers des enfants Customez un objet Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-22 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin