Atelier A portée de clés Cité du cuir Saint-Junien

Saint-Junien

Atelier A portée de clés

Cité du cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Exprimez votre créativité lors d’un atelier convivial à la La Cité du Cuir ! Messages inspirants, petits mots doux, dessins ou motifs originaux… laissez libre cours à votre imagination pour concevoir un porte-clés unique qui vous ressemble. Guidé pas à pas, découvrez les gestes du travail du cuir et personnalisez votre création selon vos envies. Couleurs, formes, gravures ou illustrations, chaque détail contribue à faire de votre porte-clés un objet à la fois pratique et plein de caractère. Accessible à tous, cet atelier est l’occasion de partager un moment créatif en famille, entre amis ou en solo, tout en découvrant le savoir-faire emblématique de Saint-Junien. Repartez avec une réalisation personnalisée et le souvenir d’une expérience authentique au cœur de l’univers du cuir. .

Cité du cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 78 68

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English : Atelier A portée de clés

L’événement Atelier A portée de clés Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres de Limousin