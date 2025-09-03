La petite histoire Salle Laurentine Teillet Médiathèque Saint-Junien

La petite histoire Salle Laurentine Teillet Médiathèque Saint-Junien mercredi 3 septembre 2025.

Salle Laurentine Teillet Médiathèque Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Gratuit

2025-09-03

Cartables bouclés, crayons taillés… la rentrée est là !

Et à la médiathèque de Saint-Junien, qui dit rentrée dit aussi le retour de leurs rendez-vous des petites histoires. C’est avec hâte que la Médiathèque vous attends pour partager de beaux moments autour des histoires.

Quel plaisir de se retrouver pour la traditionnelle Petite Histoire du premier mercredi du mois !

Au programme Monstres gloutons, animaux fantastiques ou princesses aux chevelures enchantées… les wonder-bibliothécaires vous embarquent pour une lecture animée pleine de surprises.

A partir de 3 ans .

Salle Laurentine Teillet Médiathèque Rue Jean Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17 mediationculturelle@saint-junien.fr

