Informations pratiques

Saint-Junien

L’autorail Limousin La Vallée de la Vienne

Place du champ de foire Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Embarquez pour un voyage hors du temps à bord de l’Autorail Limousin et laissez-vous porter au fil de la vallée de la Vienne.

Depuis la gare de Saint-Junien, prenez place dans un authentique autorail des années 60 pour rejoindre Aixe-sur-Vienne en traversant de charmants paysages et plusieurs gares emblématiques. Cette escapade ferroviaire ravira les passionnés de trains, les familles et tous les curieux en quête d’une expérience originale. À votre arrivée, profitez d’un accueil chaleureux avec une collation offerte par les bénévoles de l’association, avant de reprendre le chemin du retour.

Une belle occasion de redécouvrir le patrimoine ferroviaire et les paysages du Limousin dans une ambiance conviviale et pleine de charme.

Les billets sont en vente à l’office de tourisme LIMOUSIN nouveaux horizons de Saint-Junien et du Dorat. .

Place du champ de foire Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 93

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English : L’autorail Limousin La Vallée de la Vienne

L’événement L’autorail Limousin La Vallée de la Vienne Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin