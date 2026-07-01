Les ateliers du dimanche Centre d’art Gwinzegal Guingamp
dimanche 2 août 2026 · Centre d'art Gwinzegal · Guingamp
Informations pratiques
Guingamp
Les ateliers du dimanche
Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Profitez d’une visite guidée suivie d’un atelier le 19 juillet et les 2, 16 et 30 août. Léa Helf vous propose d’expérimenter le dessin d’observation au fusain, mine graphique et aquarelle, autour des photographies de Donna Gottschalk. .
Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 78
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English :
L’événement Les ateliers du dimanche Guingamp a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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