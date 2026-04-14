Saint-Front-sur-Lémance

Les Ateliers du Moyen-Age

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Calligraphie: Initiez-vous à l’art de l’écriture au calame.

Forges et plantes médicinales: Les plantes utilisées au Moyen-Age n’auront plus de secrets pour vous (le chaudron des Flor-ys). .

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr

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English : Les Ateliers du Moyen-Age

L’événement Les Ateliers du Moyen-Age Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne