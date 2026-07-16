Informations pratiques

Brenoux

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

salle des fêtes Brenoux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère. Rendez-vous

Jeudi 30 juillet de 10h à 12h découverte de l’IA

Mardi 7 aout de 10h à 12h manipuler l’IA

Gratuit et ouvert à tous. Durée 2h. Inscription obligatoire

Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère. Rendez-vous

Jeudi 30 juillet de 10h à 12h découverte de l’IA

Mardi 7 aout de 10h à 12h manipuler l’IA

Gratuit et ouvert à tous. Durée 2h. Inscription obligatoire .

salle des fêtes Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98 jdutron@ccmontlozere.fr

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English :

Discover the summer digital workshops offered by the Mont Lozère Community of Communes. Schedule:

Thursday, July 30, from 10 a.m. to 12 p.m.: Introduction to AI

Tuesday, August 7, from 10 a.m. to 12 p.m.: Hands-on with AI

Free and open to everyone. Duration: 2 hours. Registration required

L’événement LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Brenoux a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere