UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brenoux

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Brenoux

mardi 4 août 2026 · Brenoux

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Brenoux

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
salle des fêtes
Ville
48000 Brenoux
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Demi-journée

Brenoux

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

salle des fêtes Brenoux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère. Rendez-vous
Jeudi 30 juillet de 10h à 12h découverte de l’IA
Mardi 7 aout de 10h à 12h manipuler l’IA

Gratuit et ouvert à tous. Durée 2h. Inscription obligatoire
Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère. Rendez-vous
Jeudi 30 juillet de 10h à 12h découverte de l’IA
Mardi 7 aout de 10h à 12h manipuler l’IA

Gratuit et ouvert à tous. Durée 2h. Inscription obligatoire   .

salle des fêtes Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98  jdutron@ccmontlozere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the summer digital workshops offered by the Mont Lozère Community of Communes. Schedule:
Thursday, July 30, from 10 a.m. to 12 p.m.: Introduction to AI
Tuesday, August 7, from 10 a.m. to 12 p.m.: Hands-on with AI

Free and open to everyone. Duration: 2 hours. Registration required

L’événement LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Brenoux a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere

À voir aussi à Brenoux (Lozère)