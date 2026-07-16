LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Brenoux
mardi 4 août 2026 · Brenoux
Informations pratiques
Brenoux
LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
salle des fêtes Brenoux Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère. Rendez-vous
Jeudi 30 juillet de 10h à 12h découverte de l’IA
Mardi 7 aout de 10h à 12h manipuler l’IA
Gratuit et ouvert à tous. Durée 2h. Inscription obligatoire
Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère. Rendez-vous
Jeudi 30 juillet de 10h à 12h découverte de l’IA
Mardi 7 aout de 10h à 12h manipuler l’IA
Gratuit et ouvert à tous. Durée 2h. Inscription obligatoire .
salle des fêtes Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98 jdutron@ccmontlozere.fr
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English :
Discover the summer digital workshops offered by the Mont Lozère Community of Communes. Schedule:
Thursday, July 30, from 10 a.m. to 12 p.m.: Introduction to AI
Tuesday, August 7, from 10 a.m. to 12 p.m.: Hands-on with AI
Free and open to everyone. Duration: 2 hours. Registration required
L’événement LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Brenoux a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere
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