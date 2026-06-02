Les ateliers numériques Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Ces ateliers thématiques et collectifs sont animés par les bibliothécaires ou l’association Les Jardins numériques.

Possibilité de s’inscrire à un atelier au maximum par mois.

La programmation mensuelle des ateliers est communiquée chaque dernier vendredi du mois.

Vous avez plus de 60 ans ? Découvrez aussi le programme des Séniors connectés.

Les mardis après-midi ou les samedis de 10h30 à 12h

Salle multimédia (niveau +1)

Public ado-adulte

Sur inscription auprès des bibliothécaires ou sur Billetweb selon l’atelier.



Programmation du mois de juin 2026 :

Programme des ateliers numérique de juin ; Crédits : Médiathèque MY

Tous les mois, une nouvelle programmation d’ateliers numériques pour qu’Internet, l’informatique, votre smartphone ou votre tablette n’aient plus de secret pour vous !

Du samedi 06 juin 2026 au mardi 30 juin 2026 :

mardi

de 14h00 à 16h00

samedi

de 10h30 à 12h00

gratuit

Inscription à un atelier maximum par mois auprès des bibliothécaires.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-30T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T12:00:00+02:00;2026-06-09T14:00:00+02:00_2026-06-09T16:00:00+02:00;2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T12:00:00+02:00;2026-06-16T14:00:00+02:00_2026-06-16T16:00:00+02:00;2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00;2026-06-23T14:00:00+02:00_2026-06-23T16:00:00+02:00;2026-06-27T10:30:00+02:00_2026-06-27T12:00:00+02:00;2026-06-30T14:00:00+02:00_2026-06-30T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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