Les ateliers Terre de Talmont à La Cour des Arts Poterie La Cour des Arts Talmont-Saint-Hilaire
lundi 27 juillet 2026 · La Cour des Arts · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Talmont-Saint-Hilaire
Les ateliers Terre de Talmont à La Cour des Arts Poterie
La Cour des Arts 1 Rue du Centre Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-14
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La Cour des Arts 1 Rue du Centre Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 65 79 25 66 lacourdesarts.ateliers@gmail.com
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English :
L’événement Les ateliers Terre de Talmont à La Cour des Arts Poterie Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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