Les ateliers Terre de Talmont à La Cour des Arts Poterie La Cour des Arts Talmont-Saint-Hilaire

lundi 27 juillet 2026 · La Cour des Arts · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Talmont-Saint-Hilaire

Les ateliers Terre de Talmont à La Cour des Arts Poterie

La Cour des Arts 1 Rue du Centre Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-14

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La Cour des Arts 1 Rue du Centre Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 65 79 25 66 lacourdesarts.ateliers@gmail.com

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English :

L’événement Les ateliers Terre de Talmont à La Cour des Arts Poterie Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral