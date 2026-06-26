Les ateliers Trust You : à la découverte de toi même ! Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-06 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit sur adhésion à l’Association T.R.U.S.T. (5€/an). Gratuit sur adhésion à l’Association T.R.U.S.T. (5€/an). Sur inscription. Places limitées à 10 filles. Jeune Public

Tu es en 4eme,3eme ou 2nde ?Ça peut t’intéresser ! Trust You est un parcours de coaching collectif pour oser prendre ta place dans le monde sur 5 séances de 3h (étalées sur 1 semaine), avec le même groupe. Nous parlerons des émotions, de l’affirmation de soi, de tes compétences clés, comment oser et tenter au quotidien, savoir poser ses limites et riposter.Au programme : du temps d’échanges et des outils sur la confiance et comment oser au quotidien puis un temps de créativité. L’atelier comporte toujours des phases ludiques, d’expérimentation et des mises en action, des jeux et observation. Puis des partages, du débat et prises de parole…. sans oublier un goûter. Tu repars avec des outils concrèts !

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 44300

06 23 99 05 87 https://www.asso-trust.fr/trustyou



Afficher la carte du lieu Le Pavillon maison de quartier Bottière et trouvez le meilleur itinéraire

