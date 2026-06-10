Valras-Plage

LES ATELIERS VERTS

Boulevard Jean Moulin Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Participez à la Fresque de la biodiversité pour comprendre les enjeux de la biodiversité et les moyens de la protéger.

Participez à la Fresque de la biodiversité pour comprendre les enjeux de la biodiversité et les moyens de la protéger.

Sans réservation avec places limitées. .

Boulevard Jean Moulin Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr

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English :

Take part in the Biodiversity Fresco to understand the challenges of biodiversity and how to protect it.

L’événement LES ATELIERS VERTS Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34