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LES ATELIERS VERTS Valras-Plage

LES ATELIERS VERTS Valras-Plage vendredi 7 août 2026.

Adresse : Boulevard Jean Moulin

Ville : 34350 Valras-Plage

Département : Hérault

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif :

Valras-Plage

LES ATELIERS VERTS

Boulevard Jean Moulin Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Participez à la Fresque de la biodiversité pour comprendre les enjeux de la biodiversité et les moyens de la protéger.
Participez à la Fresque de la biodiversité pour comprendre les enjeux de la biodiversité et les moyens de la protéger.
Sans réservation avec places limitées.   .

Boulevard Jean Moulin Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06  mairie@ville-valras-plage.fr

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English :

Take part in the Biodiversity Fresco to understand the challenges of biodiversity and how to protect it.

L’événement LES ATELIERS VERTS Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34

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