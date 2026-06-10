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LES ATELIERS VERTS Valras-Plage

LES ATELIERS VERTS Valras-Plage mercredi 12 août 2026.

Adresse : Boulevard Jean Moulin

Ville : 34350 Valras-Plage

Département : Hérault

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif :

Valras-Plage

LES ATELIERS VERTS

Boulevard Jean Moulin Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Découvrez le surcyclage et transformez des objets oubliés en créations originales. Repartez avec votre réalisation.
Découvrez le surcyclage et transformez des objets oubliés en créations originales. Repartez avec votre réalisation.
Animé par Sabine Wirt.
Sans réservation avec places limitées.   .

Boulevard Jean Moulin Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06  mairie@ville-valras-plage.fr

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English :

Discover overcycling and transform forgotten objects into original creations. Leave with your own creation.

L’événement LES ATELIERS VERTS Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34

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