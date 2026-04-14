Les aventuriers du coeur, Dinoplagne, Plagne

Les aventuriers du coeur Samedi 23 mai, 18h00 Dinoplagne Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, Dinoplagne vous offre une expérience nocturne inédite, mêlant patrimoine paléontologique et découverte de la nature.

Dès 18h, partez pour une visite guidée du site au crépuscule, à la découverte des empreintes de dinosaures sous une lumière toute particulière…

Nous partagerons ensuite un moment convivial autour d’un pique-nique (à apporter par vos soins).

La soirée se poursuivra par le spectacle « Les aventuriers du coeur » de la compagnie Lunatypic, l’occasion de découvrir Dinoplagne autrement !

Attention, la réservation pour la soirée est obligatoire !

Places limitées. Evènement maintenu en cas de pluie.

Nous vous recommandons d’avoir de bonnes chaussures (basket ou chaussures de marche) et des vêtements chauds, Dinoplagne est en altitude est les nuits peuvent être fraîches.

Dinoplagne 1 lieu-dit sur la croix, RD49, 01130 Plagne Plagne 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 48 48 68 https://www.dinoplagne.fr/ https://www.facebook.com/Dinoplagne [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.dinoplagne.fr/nuit-des-musees-23-mai.html#reservation »}] Dinoplagne est un site paléontologique, il abrite la plus longue piste de titanosaure découverte en 2009. C’est également un Espace Naturel Sensible du département de l’Ain. Parking privé gratuit. Le site se visite d’avril à octobre.

La réservation en ligne est obligatoire.

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, Dinoplagne vous offre une expérience nocturne inédite, mêlant patrimoine paléontologique et découverte de la nature.

©Cie Lunatypic