Les visites guidées à Dinoplagne Lieu-dit sur la croix Plagne
Lieu-dit sur la croix Dinoplagne Plagne Ain
Tarif : 10 – 10 – 11 EUR
13-25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-30 2026-09-05 2026-09-19
Visitez le site à empreinte de titanosaure en dehors de la saison estivale au cours d’une visite commentée privilégiée.
Réservation obligatoire.
Lieu-dit sur la croix Dinoplagne Plagne 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 48 48 68 contact@dinoplagne.fr
English : Guided tours in Dinoplagne
Visit the titanosaur footprint site outside of the summer season on a special guided tour.
Booking is essential.
