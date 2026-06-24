Les balades de Gweltaz Le File à La Roche d’Oëtre La Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne mardi 7 juillet 2026.

Saint-Philbert-sur-Orne

Les balades de Gweltaz Le File à La Roche d’Oëtre

La Roche d’Oëtre Départ au tourniquet face au restaurant Le Caillou Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Balades contées tous les mardis des vacances d’été, à 14h0 et à 17h0 pour environ 2h dès l’âge de 5 ans.

Au détour d’un sentier, les légendes normandes prennent vie.

Gweltaz Le File vous emmène sur les chemins de la fantaisie. Laissez-vous guider entre les arbres et les anecdotes normandes, entre les paysages et les créatures fantastiques du bocage. Un voyage aussi bien pour le corps que pour l’esprit. Sentez l’odeur de la forêt, touchez la texture de l’écorce, écoutez le chant des oiseaux, regardez le monde qui vous entoure d’un œil nouveau et pour le goûter, offrez-vous un bon petit verre à l’arrivée…

Oubliez votre vie durant ces 2h de répit et prenez du temps pour vous, pour votre âme d’enfant. Laissez vos soucis au pas de la forêt et venez écouter les murmures des arbres. Gweltaz vous parlera des créatures croisées dans ces lieux, vous expliquera pourquoi ce rocher a cette forme, pourquoi à cet endroit, il vaut mieux se baisser, pourquoi ici, il faut chanter… Une balade pour des enfants de 5 à 500 ans. ​

Une aventure immersive où le réel se mêle à la féerie du bocage. .

La Roche d’Oëtre Départ au tourniquet face au restaurant Le Caillou Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 6 70 35 78 92

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English : Les balades de Gweltaz Le File à La Roche d’Oëtre

L’événement Les balades de Gweltaz Le File à La Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne a été mis à jour le 2026-06-24 par Flers agglo