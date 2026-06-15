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LES BALADES DU CONFLENT MOSSET ET LA CASTELLANE Molitg-les-Bains

LES BALADES DU CONFLENT MOSSET ET LA CASTELLANE Molitg-les-Bains

LES BALADES DU CONFLENT MOSSET ET LA CASTELLANE Molitg-les-Bains jeudi 9 juillet 2026.

Ville : 66500 Molitg-les-Bains

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 14 14 14 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Molitg-les-Bains

LES BALADES DU CONFLENT MOSSET ET LA CASTELLANE

Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : 14 – 14 – 14

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Avec son riche patrimoine architectural, le village comptait plus de 1300 habitants au milieu du XIXe siècle grâce aux minerais extraits de ses carrières. Balades faciles pour marcheurs habitués, 3H de marche max., sans grande difficulté.
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Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 

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English :

With its rich architectural heritage, the village had over 1300 inhabitants in the mid-19th century, thanks to the minerals extracted from its quarries. Easy walks for experienced walkers, max. 3 hrs. without great difficulty.

L’événement LES BALADES DU CONFLENT MOSSET ET LA CASTELLANE Molitg-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI CONFLENT CANIGO

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