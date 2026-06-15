LES BALADES DU CONFLENT MOSSET ET LA CASTELLANE Molitg-les-Bains
LES BALADES DU CONFLENT MOSSET ET LA CASTELLANE Molitg-les-Bains jeudi 20 août 2026.
Molitg-les-Bains
LES BALADES DU CONFLENT MOSSET ET LA CASTELLANE
Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : 14 – 14 – 14
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Avec son riche patrimoine architectural, le village comptait plus de 1300 habitants au milieu du XIXe siècle grâce aux minerais extraits de ses carrières. Balades faciles pour marcheurs habitués, 3H de marche max., sans grande difficulté.
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Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99
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English :
With its rich architectural heritage, the village had over 1300 inhabitants in the mid-19th century, thanks to the minerals extracted from its quarries. Easy walks for experienced walkers, max. 3 hrs. without great difficulty.
L’événement LES BALADES DU CONFLENT MOSSET ET LA CASTELLANE Molitg-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI CONFLENT CANIGO
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