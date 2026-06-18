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LES BALADES DU CONFLENT VISITE DE LA CHAPELLE DES BAINS, DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE DE MOLITG-LES-BAINS Molitg-les-Bains

LES BALADES DU CONFLENT VISITE DE LA CHAPELLE DES BAINS, DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE DE MOLITG-LES-BAINS Molitg-les-Bains mardi 25 août 2026.

Adresse : Carrer de l'empedriada

Ville : 66500 Molitg-les-Bains

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 25 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Molitg-les-Bains

LES BALADES DU CONFLENT VISITE DE LA CHAPELLE DES BAINS, DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE DE MOLITG-LES-BAINS

Carrer de l’empedriada Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25 16:30:00

Date(s) :
2026-08-25

Visite guidée de la chapelle des baigneurs, de l’église Sainte-Marie et du village de Molitg-les-Bains.

Promenade tranquille de 2 h maximum, accessible à tous, pour découvrir les particularités, les anecdotes des gens d’ici.

Rdv devant le bistrot le Royal . Covoiturage fortement conseillé. Réservation obligatoire.
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Carrer de l’empedriada Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99  manu.lalman@gmail.com

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English :

Guided tour of the bathers’ chapel, Sainte-Marie church and the village of Molitg-les-Bains.

A leisurely stroll of no more than 2 hours, accessible to all, to discover the peculiarities and anecdotes of the local people.

Meeting point in front of the Royal bistro. Carpooling strongly recommended. Reservations required.

L’événement LES BALADES DU CONFLENT VISITE DE LA CHAPELLE DES BAINS, DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE DE MOLITG-LES-BAINS Molitg-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI CONFLENT CANIGO

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