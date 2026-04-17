Les Balnéides Soirée POOL PARTY Centre Aquatique les Balnéides Fouesnant
Les Balnéides Soirée POOL PARTY Centre Aquatique les Balnéides Fouesnant vendredi 17 avril 2026.
Fouesnant
Les Balnéides Soirée POOL PARTY
Centre Aquatique les Balnéides Allée de Loc Hilaire Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17 21:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Les Balnéides vous invitent à plonger dans une soirée festive et chaleureuse, entre rires et bonne humeur. Rendez-vous le vendredi 17 avril, de 18h à 21h, dans votre centre aquatique à Fouesnant pour partager un moment inoubliable !
Pool Party plongez dans des bassins remplis de mousse pour une ambiance originale
Structures gonflables moments de fun pour les enfants comme pour les adultes
Musique et animations ambiance entraînante et dynamique assurée
Pour pouvoir profiter au maximum, voici quelques détails à ne pas manquer
Tarif unique à partir de 18h 7 € par personne,
Tarif réduit 4 € pour les parents accompagnateurs (enfants jusqu’à 10 ans),
Accès spécifique Les badges d’entrée habituels ne seront pas acceptés après 18h.
Dress code piscine Shorts et bermudas de bain autorisés, bonnet de bain non obligatoire !
Venez vivre le moment le plus fun des vacances ! .
Centre Aquatique les Balnéides Allée de Loc Hilaire Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 56 18 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Balnéides Soirée POOL PARTY
L’événement Les Balnéides Soirée POOL PARTY Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN
À voir aussi à Fouesnant (Finistère)
- Le Printemps des associations Fouesnantaises Parking de Bréhoulou Fouesnant 18 avril 2026
- Stage de Foot des vacances de Pâques de l’USF Fouesnant 20 avril 2026
- Ensemble Matheus | Double Baroque, Eden Beach Club, Fouesnant 29 avril 2026
- Ensemble Matheus | Musique l’Archipel Fouesnant 1 mai 2026
- La Pointe de Mousterlin Fouesnant Finistère 1 mai 2026