Les bals de Louis Périgueux dimanche 28 juin 2026.

Périgueux

Les bals de Louis

Place Louis Magne Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-08-30

De 15h à 18h, à la place Louis-Magne, retrouvez Les Bals de Louis pour un après-midi festif et convivial

– Rafraîchissements et boulodrome sur place

– Entrée libre

Venez danser, partager et profiter d’un moment de fête en plein cœur de la ville ! .

Place Louis Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 contact@perigueux.fr

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English : Les bals de Louis

L’événement Les bals de Louis Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux