Les bals de Louis Périgueux
Les bals de Louis Périgueux dimanche 28 juin 2026.
Périgueux
Les bals de Louis
Place Louis Magne Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28 2026-08-30
De 15h à 18h, à la place Louis-Magne, retrouvez Les Bals de Louis pour un après-midi festif et convivial
– Rafraîchissements et boulodrome sur place
– Entrée libre
Venez danser, partager et profiter d’un moment de fête en plein cœur de la ville ! .
Place Louis Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 contact@perigueux.fr
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English : Les bals de Louis
L’événement Les bals de Louis Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux
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