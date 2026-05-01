Les barbecues vignerons au Château Moulin de la Marzelle Impasse des Gombauds Tauriac
Les barbecues vignerons au Château Moulin de la Marzelle Impasse des Gombauds Tauriac mercredi 20 mai 2026.
Tauriac
Les barbecues vignerons au Château Moulin de la Marzelle
Impasse des Gombauds Château Moulin de la Marzelle Tauriac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20 2026-06-20 2026-07-20 2026-08-20 2026-09-20 2026-10-20
Au cœur des Côtes de Bourg, la famille Corporandy, propriétaire des lieux, vous invite à participer à l’évènement des barbecues vignerons du Château Moulin de la Marzelle, chaque 20 du mois de mai à octobre avec ambiance festive et décontractée.
Mercredi 20 mai, visite des chais, dégustation et grillades préparées par les vignerons. .
Impasse des Gombauds Château Moulin de la Marzelle Tauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 36 26 69 info@vinscorporandy.com
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English : Les barbecues vignerons au Château Moulin de la Marzelle
L’événement Les barbecues vignerons au Château Moulin de la Marzelle Tauriac a été mis à jour le 2026-04-29 par Bourg Cubzaguais Tourisme