Ferrandou Musique concert Duo Attraversiamo Les Esperières Tauriac

Informations pratiques

Tauriac

Ferrandou Musique concert Duo Attraversiamo

Les Esperières Ferrandou Atelier Tauriac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Dans la foulée de nos brillants trompettistes, nous sommes ravis d'accueillir deux amies de la RAM, actuellement en dernière année d'études, Katya Grabova (piano) et Elfida Su Turan (violon)

Dans la foulée de nos brillants trompettistes, nous sommes ravis d'accueillir deux amies de la RAM, actuellement en dernière année d'études, Katya Grabova (piano) et Elfida Su Turan (violon). Sous le nom de Duo Attraversiamo, elles ont choisi trois programmes différents, composés d'œuvres d'Albéniz, Debussy, Enescu, Gershwin, Grainger, Grieg, Lutoslawski, Szymanowski et Vaughan Williams. Une grande variété de styles musicaux, parfaitement adaptés à leurs talents et à leurs racines russes et turques

Sur réservation par mail

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Les Esperières Ferrandou Atelier Tauriac 46130 Lot Occitanie

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English :

Following in the footsteps of our brilliant trumpet players, we are delighted to welcome two friends of the RAM who are currently in their final year of %E8%A9%E9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8%A9%E8Katya Grabova (piano) and Elfida Su Turan (violin)

L’événement Ferrandou Musique concert Duo Attraversiamo Tauriac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Vallée de la Dordogne